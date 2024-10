Dirigente Rai Corsini: "Formigli infame", la replica: "È nervoso per i flop, io anti-partitico al contrario suo", poi rettifica: "Mi riferivo al gradino" - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Dirigente e direttore Approfondimenti Rai Corsini dà dell'infame a Corrado Formigli. Poi la rettifica Il Dirigente Rai Corsini è stato pizzicato dai microfoni della trasmissione Piazza pulita mentre dava dell'infame a Formigli. Il tutto è accaduto alla festa del quotidiano Il Tempo. Dirige Ilgiornaleditalia.it - Dirigente Rai Corsini: "Formigli infame", la replica: "È nervoso per i flop, io anti-partitico al contrario suo", poi rettifica: "Mi riferivo al gradino" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ile direttore Approfondimenti Raidà dell'a Corrado. Poi laIlRaiè stato pizzicato dai microfoni della trasmissione Piazza pulita mentre dava dell'. Il tutto è accaduto alla festa del quotidiano Il Tempo. Dirige

