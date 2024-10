Desario lasciato fuori alla festa del Tempo e le altre pillole del giorno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Corrado Formigli ha mostrato nella puntata di giovedì 24 ottobre il trattamento che è stato riservato alla troupe di Piazzapulita alla festa per gli 80 anni del quotidiano romano Il Tempo, nella Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. In pratica una porta in faccia, con il direttore Tommaso Cerno che ha preso nota della richiesta di accedere per poi concedere solo alla fine dell’evento con Giorgia Meloni di entrare nel museo. Tutto questo mentre alcuni colleghi di La7 varcavano allegramente la soglia della galleria, senza preoccuparsi della sorte di altri giornalisti della stessa rete che attendevano all’umido di poter accedere alla festa (chissà se Andrea Salerno richiamerà gli amici di Cerno che lavorano nella televisione che dirige ai sentimenti di solidarietà verso i colleghi, magari con una lettera pubblica). Lettera43.it - Desario lasciato fuori alla festa del Tempo e le altre pillole del giorno Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Corrado Formigli ha mostrato nella puntata di giovedì 24 ottobre il trattamento che è stato riservatotroupe di Piazzapulitaper gli 80 anni del quotidiano romano Il, nella Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. In pratica una porta in faccia, con il direttore Tommaso Cerno che ha preso nota della richiesta di accedere per poi concedere solofine dell’evento con Giorgia Meloni di entrare nel museo. Tutto questo mentre alcuni colleghi di La7 varcavano allegramente la soglia della galleria, senza preoccuparsi della sorte di altri giornalisti della stessa rete che attendevano all’umido di poter accedere(chissà se Andrea Salerno richiamerà gli amici di Cerno che lavorano nella televisione che dirige ai sentimenti di solidarietà verso i colleghi, magari con una lettera pubblica).

