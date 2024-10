Quotidiano.net - Dan John veste l’uomo moderno. Tutti i colori della natura per l’eleganza quotidiana urban

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Daniele e Giovanni danno vita nel 2015 a Dan, marchio di abbigliamento maschile che sta andando per la maggiore e che conta entro il 2025 di arrivare ad avere 300 negozi nel mondo. La coppia di imprenditori del marchio e dell’azienda DanSpA che ha sede a Roma si chiamano Daniele Raccah – con lunga esperienza nel settore fin dagli anni Settanta e Ottanta – e GiovanniRocca. Un team che in un pugno di anni, con tanti collaboratori altrettanto appassionati, ha raggiunto risultati sorprendenti arrivando a chiudere il 2023 a 106 milioni di fatturato, con un ottimo +29 per cento rispetto al 2022, con la speranza di arrivare a toccare i 142 milioni di euro entro il 2024.