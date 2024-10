Da Regione Lombardia 2 milioni di euro per realizzare il canale scolmatore del torrente Tremana (Di venerdì 25 ottobre 2024) Regione Lombardia a seguito dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo nel territorio di Bergamo stanzierà a novembre 2 milioni di euro. Saranno utilizzati per la realizzazione del canale scolmatore del torrente Tremana e per l’impianto di grigliatura sulla roggia nuova. La restante parte del finanziamento dell’opera, del costo di circa 4 milioni, sarà invece erogata dal Comune di Bergamo. Questo quanto emerso durante l’incontro tra l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e i rappresentanti istituzionali del territorio avvenuto oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. “Siamo qui – ha dichiarato l’assessore Gianluca Comazzi – innanzitutto per esprimere vicinanza alla città di Bergamo e a tutte le comunità colpite dal maltempo. Bergamonews.it - Da Regione Lombardia 2 milioni di euro per realizzare il canale scolmatore del torrente Tremana Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)a seguito dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo nel territorio di Bergamo stanzierà a novembre 2di. Saranno utilizzati per la realizzazione deldele per l’impianto di grigliatura sulla roggia nuova. La restante parte del finanziamento dell’opera, del costo di circa 4, sarà invece erogata dal Comune di Bergamo. Questo quanto emerso durante l’incontro tra l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e i rappresentanti istituzionali del territorio avvenuto oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. “Siamo qui – ha dichiarato l’assessore Gianluca Comazzi – innanzitutto per esprimere vicinanza alla città di Bergamo e a tutte le comunità colpite dal maltempo.

