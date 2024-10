Thesocialpost.it - Costringe la moglie nella cuccia del cane e la manda nuda in strada davanti ai figli piccoli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Immagine di repertorioNel Senese si è aperta una vicenda giudiziaria che ha sconvolto per la sua brutalità: una donna, vittima di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito, ha deciso di denunciare il compagno dopo oltre un anno di abusi. Gli episodi, descritti dalla vittima, sottolineano il sadismo e la cattiveria dell’uomo, che umiliava la sua vittima anche di fronte aiminorenni. Un vero e proprio incubo che si è protratto dall’estate del 2022 fino al gennaio scorso. Violenza e Umiliazioni Ripetute: i Dettagli del Racconto Secondo le accuse, il marito della donna, un uomo di origine straniera, avrebbe costretto laa subire umiliazioni fisiche e psicologiche in presenza dei loro bambini. In un’occasione, l’avrebbe addirittura costretta a mettersi a quattro zampe e l’avrebbe spintadel