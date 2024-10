Ilgiorno.it - Colpito in testa da un gancio nella stalla: agricoltore di Bagnolo Cremasco lotta per la vita in ospedale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Cremona), 25 ottobre 2024 – E’ stato trasportatonotte all’di Cremona, dopo essere stato visitato al Pronto soccorso di Crema, dov’era finito per una vasta ferita che si era procuratonotte mentre spostava un bovino dallaal furgone che lo avrebbe dovuto portare via. Poco prima di mezzanotte in un’azienda agricola disi stava compiendo lo spostamento di un grosso bovino. L’animale doveva essere sistemato su un carro, per poi venire trasportato a destinazione. L’operazione vedeva impegnate più persone, compreso il proprietario dell’azienda agricola, 66 anni.