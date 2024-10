Chiara Ferragni, svolta al vertice di Fenice: «Lei lascia la gestione. Ecco chi prenderà il suo posto». I bilanci "fantasma? (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Claudio Calabi al vertice di Fenice, società del gruppo Ferragni». Il manager, secondo il Corriere della Sera, sarà nominato amministratore unico. Leggo.it - Chiara Ferragni, svolta al vertice di Fenice: «Lei lascia la gestione. Ecco chi prenderà il suo posto». I bilanci "fantasma? Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Claudio Calabi aldi, società del gruppo». Il manager, secondo il Corriere della Sera, sarà nominato amministratore unico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - la svolta di Fenice : Claudio Calabi sarà amministratore unico - Claudio Calabi, manager di grande esperienza in ristrutturazioni e rilanci aziendali e con un passato in Italtel-Psc e Rcs, sarà nominato amministratore unico di Fenice, società chiave del gruppo Ferragni. Lo riferisce il Corriere della Sera, ... (Metropolitanmagazine.it)

Chiara Ferragni - il manager Claudio Calabi sarà amministratore unico della società “Fenice” - La società “Fenice”, a cui fanno a capo i marchi del gruppo Ferragni, avrà un nuovo amministratore unico. L’attuale ad Chiara Ferragni (azionista con il 32,5%) e il presidente Paolo Barletta (40%), rende noto il Corriere della Sera, lasceranno la ... (Open.online)

Chiara Ferragni - battaglia legale in vista per Fenice : il mistero del bilancio del 2023 - Nell’ultimo anno Chiara Ferragni, dalle riviste patinate è passata alla cronaca giudiziaria financo alle questioni economiche. Con il suo 32,5% delle quote di Fenice, si trova davanti a uno scenario da soap opera finanziaria. Il gruppo che porta il ... (Quifinanza.it)

Dubbi sui bilanci di Chiara Ferragni : cosa succede alla sua Fenice - la società al centro dell’impero - Chiara Ferragni, classe 1987, sta affrontando tutte le conseguenze del caso Balocco sulle sue attività. Una delle più importanti per il suo impero è la Fenice Srl, l'azienda che gestisce il marchio Chiara Ferragni Brand.Continua a leggere (Fanpage.it)