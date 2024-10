Cambio ora ottobre 2024 | si dorme di più o di meno?

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando torna l’Ora Solare? Preparatevi a guadagnare un’ora di sonno in più! Nella notte tra sabato 26 e domenica 27, torneremo all’ora solare. Alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Potremo godere di un’ora in più di sonno, ma avremo giornate con un’ora indi sole. LEGGI ANCHE: – L’orologio che segna la fine del mondo si trova a Roma: ecco quanto tempo abbiamo prima dell’apocalisse > L’ora solare segna il vero ingresso nell’inverno! Perché cambiamo l’ora? Questa pratica, introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale per risparmiare energia, è stata mantenuta in molti Paesi per sfruttare al meglio la luce del sole durante i periodi di maggiore attività. Tuttavia, negli ultimi anni si è discusso molto sulla sua effettiva utilità e sui suoi impatti sulla salute.