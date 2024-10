Spazionapoli.it - Bologna-Milan, ufficiale: non si gioca! Scaroni: “Decisione incomprensibile”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laè presa:non si. Arriva anche l’annuncio del presidente Paoloche non l’ha presa benissimo. Dopo una riunione fiume che ha visto la lega calcio protagonista, alla fine è arrivato il verdetto:non si. Laè stata annunciata dal presidenteproprio alla fine di quello che è stato un incontro lungo, per cercare una soluzione alternativa a quella del rinvio del match. In mattinata si era parlato di spostare la partita in un altro stadio: prima Como, poi Empoli. Anche la soluzione del match a porte chiuse è stata paventata per trovare il modo di non rinviare il match ed avere cosi il problema di recuperarlo all’interno di un calendario fittissimo, considerando anche chesono impegnate anche in Europa.