Bologna Milan - Fenucci : «Scelta giusta non giocare. La città oggi è in piena difficoltà» - Bologna Milan, le parole dell’amministratore delegato dei rossoblu Fenucci dopo la decisione del rinvio della gara di Serie A L’amministratore delegato rossoblu Fenucci, fuori dalla sede della Lega Serie A a Milano dove è andata in scena ... (Calcionews24.com)

Bologna-Milan - Fenucci : “Rinvio scelta saggia - c’è difficoltà in zona stadio” - “La partita è stata rinviata. C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di là della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c’era anche una situazione ... (Sportface.it)

Bologna-Milan - gli annunci di Scaroni e Fenucci prima dell’Assemblea di Lega Serie A | VIDEO CM.IT - Scaroni e Fenucci parlano prima dell’Assemblea di Lega Serie A a Milano: le ultime su Bologna-Milan Assemblea di Lega Serie A in corso a Milano. Il tema del giorno è, inevitabilmente, lo svolgimento di Bologna-Milan dopo l’ordinanza del Comune di ... (Calciomercato.it)

Calma Fenucci "Il Bologna sta bene. Non c’è da essere preoccupati" - Ma cos’è questa crisi? Se c’è di sicuro non abita nei pensieri di Casteldebole e men che meno, il giorno dopo, in quelli di Claudio Fenucci, l’ad rossoblù che ieri ha portato la voce del club agli Stati Generali del calcio nell’Aula Magna di ... (Sport.quotidiano.net)