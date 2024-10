Benevento 5, tutto pronto per l’esordio casalingo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Comunicato Stampa Capitan Botta: “A caccia di punti importanti” Attesa finita: domani è il grande giorno dell’esordio casalingo in Serie A per il Benevento 5, che in un PalaTedeschi tirato a lucido ospita il Vinumitaly Petrarca nell’anticipo delle 20.30. La Continua L'articolo Benevento 5, tutto pronto per l’esordio casalingo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Benevento 5, tutto pronto per l’esordio casalingo Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Comunicato Stampa Capitan Botta: “A caccia di punti importanti” Attesa finita: domani è il grande giorno delin Serie A per il5, che in un PalaTedeschi tirato a lucido ospita il Vinumitaly Petrarca nell’anticipo delle 20.30. La Continua L'articolo5,perproviene da Fremondoweb.

