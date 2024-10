“Beccato. Da oggi la bella vita è finita”. Lo spot anti evasione fiscale del governo che silenzia la sinistra (video) (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Da oggi la bella vita è finita”. Godibilissimo lo spot del governo contro l’evasione fiscale. Si tratta della campagna di comunicazione istituzionale realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per contrastare il fenomeno odioso. Il claim dello spot è “L’evasione fiscale si paga. Da oggi ancora più controlli e sempre meno evasori”. Alla faccia di chi dice stupidaggini, ossia che l’esecutivo Meloni non si occuperebbe dei grandi evasori, il governo prosegue nella sua battaglia contro i furbetti che non pagano le tasse. Nei prossimi giorni lo spot arriverà su web, tv e radio. Nelle immagini si vede un evasore, un giovin signore che si fa bello andando in un ristorante, spendendo e spandendo tra aragosta caviale e champagne (“il più costoso”, dice). Secoloditalia.it - “Beccato. Da oggi la bella vita è finita”. Lo spot anti evasione fiscale del governo che silenzia la sinistra (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Dala”. Godibilissimo lodelcontro l’. Si tratta della campagna di comunicazione istituzionale realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per contrastare il fenomeno odioso. Il claim delloè “L’si paga. Daancora più controlli e sempre meno evasori”. Alla faccia di chi dice stupidaggini, ossia che l’esecutivo Meloni non si occuperebbe dei grandi evasori, ilprosegue nella sua battaglia contro i furbetti che non pagano le tasse. Nei prossimi giorni loarriverà su web, tv e radio. Nelle immagini si vede un evasore, un giovin signore che si fa bello andando in un ristorante, spendendo e spandendo tra aragosta caviale e champagne (“il più costoso”, dice).

