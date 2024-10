Animali vittime di ritorsione: il lato oscuro della mafia dei pascoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli Animali vittime di ritorsione sono il fenomeno più oscuro, ma probabilmente più diffuso, legato alla "mafia dei pascoli". Si tratta di vittime che non possono denunciare di cui spesso la Giustizia non viene mai a conoscenza. Fanpage.it - Animali vittime di ritorsione: il lato oscuro della mafia dei pascoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Glidisono il fenomeno più, ma probabilmente più diffuso, legato alla "dei". Si tratta diche non possono denunciare di cui spesso la Giustizia non viene mai a conoscenza.

