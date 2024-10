Bergamonews.it - Ai domiciliari dopo aver rubato un’auto e aggredito i carabinieri: evade e viene arrestato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio del 19 ottobre i militari della Stazionedi Verdello hanno tratto in arresto A.M.A. di 20 anni e residente a Verdello, giovane resosi responsabile di evasione dagli arrestie che da due giorni era ricercato dai militari. Il ragazzo già il 15 settembre scorso si era reso protagonista del furto divettura e successiva fuga dai, terminata con un’aggressione ai loro danni. Per tale motivo era stato tratto in arresto e in fase di udienza in Tribunale, gli era stata comminata la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Verdello con la prescrizione della permanenza notturna in casa. Il giudice aveva deciso tale misura al fine di mettere in prova il giovane e la sua condotta che, nonostante la giovane età, annovera già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.