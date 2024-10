While We Wait Here è già un successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bad Vices Games è orgogliosa di annunciare l’uscita di While We Wait Here, disponibile per console e PC. Il gioco narrativo horror psicologico E gestionale di cucina conta già diverse recensioni molto positive su Steam, tanto da arrivare subito tra i “new and trending” di Steam a un solo giorno dal suo rilascio. In While We Wait Here, i giocatori assumono il ruolo di Cliff e Nora mentre gestiscono la loro desolata tavola calda in circostanze surreali e sconcertanti. Quando gli ospiti entrano, non cercano solo milkshake e pancake, ma anche un riparo da ciò che potrebbe accadere in seguito. Mentre le conversazioni si fanno sempre più tese e il terrore dell’ignoto comincia a incombere, ciò che accade fuori diventa rapidamente l’ultima delle loro preoccupazioni. Servite i vostri clienti, ascoltate le loro storie e fate le scelte giuste. Nerdpool.it - While We Wait Here è già un successo Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bad Vices Games è orgogliosa di annunciare l’uscita diWe, disponibile per console e PC. Il gioco narrativo horror psicologico E gestionale di cucina conta già diverse recensioni molto positive su Steam, tanto da arrivare subito tra i “new and trending” di Steam a un solo giorno dal suo rilascio. InWe, i giocatori assumono il ruolo di Cliff e Nora mentre gestiscono la loro desolata tavola calda in circostanze surreali e sconcertanti. Quando gli ospiti entrano, non cercano solo milkshake e pancake, ma anche un riparo da ciò che potrebbe accadere in seguito. Mentre le conversazioni si fanno sempre più tese e il terrore dell’ignoto comincia a incombere, ciò che accade fuori diventa rapidamente l’ultima delle loro preoccupazioni. Servite i vostri clienti, ascoltate le loro storie e fate le scelte giuste.

