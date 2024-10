Formiche.net - Veri e falsi problemi della manovra di bilancio. L’analisi di Polillo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con ogni probabilità nemmeno la pubblicazione dell’articolo 47nuova legge difermerà le polemiche. Grazie ad esso gli stanziamenti a favore del servizio sanitario nazionale aumenteranno da un minimo di 1.302 milioni per il prossimo anno, ad un massimo di 8.898 a partire dal 2030. Un investimento destinato a divenire permanente. Sennonché anche in concomitanza di quest’evento, l’opposizione tutta – da Carlo Calenda a Giuseppe Conte – non ha potuto fare a meno di ripetere il suo mantra contro Via XX Settembre. Le accuse? I pochi soldi stanziati per una sanità ormai alla frutta. Liste d’attesa lunghe chilometri. Carenza di personale: d’ogni ordine e grado. Strutture fatiscenti. Una situazione indubbiamente difficile e poco sostenibile. Ma figlia di una degenerazione recente? Questo il quesito senza risposta, che toglie molto mordente alle critiche più pugnaci.