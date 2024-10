Venerato Smentisce il Fantasma dello Scambio tra Leão e Osimhen (Di giovedì 24 ottobre 2024) Introduzione alle Voci di Mercato Recentemente, le voci di mercato hanno iniziato a circolare riguardo a uno Scambio tra due star del calcio: Rafael Leão, attaccante del Milan, e Victor Osimhen, punta del Napoli. Questa speculazione ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli esperti di calcio, ma come spesso accade nel mondo del mercato calcistico, è necessario fare chiarezza su tali affermazioni. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha voluto smentire categoricamente queste voci. Durante un’intervista al Tg Sport, ha dichiarato: “Piovono smentite bipartisan sulla voce di mercato girata stamattina a Milano.” La sua affermazione sottolinea che tali speculazioni non trovano fondamento nelle intenzioni delle squadre coinvolte. Terzotemponapoli.com - Venerato Smentisce il Fantasma dello Scambio tra Leão e Osimhen Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Introduzione alle Voci di Mercato Recentemente, le voci di mercato hanno iniziato a circolare riguardo a unotra due star del calcio: Rafael, attaccante del Milan, e Victor, punta del Napoli. Questa speculazione ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli esperti di calcio, ma come spesso accade nel mondo del mercato calcistico, è necessario fare chiarezza su tali affermazioni. Ciro, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha voluto smentire categoricamente queste voci. Durante un’intervista al Tg Sport, ha dichiarato: “Piovono smentite bipartisan sulla voce di mercato girata stamattina a Milano.” La sua affermazione sottolinea che tali speculazioni non trovano fondamento nelle intenzioni delle squadre coinvolte.

