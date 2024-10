Uomini e Donne, l'opinione della puntata: una valle di lacrime mentre Giulia si prende la sua rivincita (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 24 ottobre 2024 su Canale 5, continuano le interviste ai protagonisti di Temptation Island. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: una valle di lacrime mentre Giulia si prende la sua rivincita Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelladi, in onda oggi giovedì 24 ottobre 2024 su Canale 5, continuano le interviste ai protagonisti di Temptation Island.

Uomini E Donne - Gabriele : Chi E’ E Che Lavoro Fa! - Tuttavia, la realtà è stata diversa, lasciando Sabrina delusa e perplessa. Sabrina, spinta da un forte interesse nei confronti di Gabriele, ha scelto di concentrarsi esclusivamente su di lui, esprimendo chiaramente la sua attrazione sia mentale che fisica. Il loro legame, pur essendo contraddistinto da un’ottima intesa, ha però incontrato un ostacolo: Gabriele non si è ancora dichiarato pronto a dedicarsi esclusivamente a lei. (Uominiedonnenews.it)

Alfonso non trova pace senza Federica - le lacrime a Uomini e Donne : “Come torno a casa?” - All'ennesimo no da parte dell'ex fidanzata Federica Petagna, con cui aveva partecipato a Temptation Island, il ragazzo è scoppiato in lacrime: "Non riesco a nascondermi, non so come tornerò a casa senza di lei". L'intervento di Maria De Filippi: "Non darti colpe che non hai". Continua a leggere . Alfonso D'Apice non è riuscito a trattenere l'emozione nello studio di Uomini e Donne. (Fanpage.it)

"Le donne in sala? Devono fare più sacrifici degli uomini". Intervista a Mariella Organi - vincitrice del Premio Bob Noto - Mariella dal 1998 è l’anima de La Madonnina del Pescatore di Senigallia Mariella, lei voleva fare proprio questo mestiere, era il suo sogno? È stata la mamma di Moreno a farmelo capire. I ristoratori, tutti, lamentano gravi problemi di personale. «Dati alla mano – commenta Ferran Adrià, presente alla premiazione – la gente torna in un ristorante innanzitutto per l’accoglienza che ha trovato in sala, ancor prima che per quello che ha degustato». (Gamberorosso.it)