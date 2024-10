Una foto non dev'essere "fantasia": perché Apple non permette di aggiungere oggetti o persone con l'IA alle immagini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Craig Federighi ha spiegato al Wall Street Journal le discussioni interne per introdurre la funzione, con iOS 18.1, per modificare le foto con Apple Intelligence Dday.it - Una foto non dev'essere "fantasia": perché Apple non permette di aggiungere oggetti o persone con l'IA alle immagini Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Craig Federighi ha spiegato al Wall Street Journal le discussioni interne per introdurre la funzione, con iOS 18.1, per modificare leconIntelligence

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fotocamera - messaggi e touch screen : Apple rilascia iOS 18.0.1 - tutte le novità - L'aggiornamento rilasciato nelle scorse ore da Apple consente di risolvere problematiche importanti riscontrate con iOS 18 e specialmente sui nuovi prodotti iPhone 16. (Ilgiornale.it)

Apple iPhone 16 Pro Max : un salto nel futuro con display - fotocamera e prestazioni da record - Per i più esigenti, saranno disponibili anche varianti da 512GB e 1TB. Prezzi e Disponibilità L’iPhone 16 Pro Max sarà disponibile a partire da settembre 2024. L’iPhone 16 Pro Max si conferma un dispositivo rivoluzionario, in grado di ridefinire gli standard di qualità per uno smartphone. Queste caratteristiche rendono l’iPhone 16 Pro Max un dispositivo ideale non solo per gli amatori, ma anche per i professionisti della fotografia e del videomaking. (Velvetmag.it)

Apple presenta l’iPhone 16 con la “sua” intelligenza artificiale - comprensione visiva e Camera button per video e foto - I nuovi iPhone sono disponibili per il preordine da questo venerdì con consegna il 20 settembre, a partire dai 979 euro per i modelli base e 1. Anche X di Elon Musk e Meta di Mark Zuckerberg hanno frenato sul fronte dell’IA in Europa. “Gli iPhone 16 sono progettati da zero per l’intelligenza artificiale di Apple che alza l’asticella, è l’inizio di una nuova era”, spiega il Ceo di Apple Tim Cook aprendo l’evento a Cupertino. (Ilfattoquotidiano.it)