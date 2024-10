Ilfattoquotidiano.it - Una delusione d’amore può “influenzare la produttività al lavoro”: ecco cos’è il congedo di cinque giorni per cuori infranti

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le pene, si sa, possono mettere a dura prova una persona. E come si fa ad andare alcol cuore spezzato? Ebbene, ildidiperspezzati esiste. Non è uno scherzo. Dal Cebu Century Plaza Hotel fanno sapere che il loro amministratore delegato Ricardo Dublado, evidentemente molto sensibile quando si tratta di delusioni, concede di assentarsi dal. Il Cebu Century si trova nelle Filippine dove c’è pure un disegno di legge che prevede undi trenon retribuito per chi soffre dopo una separazione o una qualsiasiaffettiva. Si legge su Repubblica che “gli studi rivelano il notevole peso che le penehanno sugli individui influenzando il loro benessere emotivo e mentale, portando a una diminuzione della, all’assenteismo e a costi sanitari più elevati”.