Un Posto al Sole, anticipazioni 25 ottobre: Rosa al centro dei pettegolezzi, l'aiuto di Giulia complica tutto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì. anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole in onda venerdì 25 ottobre su Rai 3, alle 20.50: Rossella inizia un nuovo capitolo professionale con Fusco. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Roberto sente la nostalgia di Marina Rossella si trova a un punto di svolta nella sua carriera. Il primario Fusco, riconoscendo il suo talento e dedizione, decide di coinvolgerla più

