Un parco delle zucche aperto al pubblico: a Ruffano il primo Pumpkin patch (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ruffano - Grande novità in arrivo a Ruffano: il parco di via degli Artigiani, nella zona industriale del paese, si trasformerà nel primo Pumpkin patch del Salento.Un grande parco delle zucche che, accoglierà adulti e bambini con una vasta serie di eventi a tema per ben quattro giornate Lecceprima.it - Un parco delle zucche aperto al pubblico: a Ruffano il primo Pumpkin patch Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)- Grande novità in arrivo a: ildi via degli Artigiani, nella zona industriale del paese, si trasformerà neldel Salento.Un grandeche, accoglierà adulti e bambini con una vasta serie di eventi a tema per ben quattro giornate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un parco delle zucche aperto al pubblico: a Ruffano il primo Pumpkin patch - RUFFANO - Grande novità in arrivo a Ruffano: il Parco di via degli Artigiani, nella zona industriale del paese, si trasformerà nel primo Pumpkin Patch del Salento. (lecceprima.it)

Il Parco delle Zucche: a Ruffano il primo Pumpkin Patch del Salento - Quattro giorni in un imperdibile parco aperto al pubblico, con una grande serie di proposte, dall’animazione ai laboratori per bambini, dalla musica allo street food. (leccesette.it)

Dancehall vs reggaeton inaugura la nuova location del Live75 - MONTERONI DI LECCE - Il Live 75, ormai affermato come punto di riferimento per la musica e gli eventi in Salento, si prepara a sorprendere il suo pubblico ancora una volta. Il 26 ottobre, a partire da ... (lecceprima.it)