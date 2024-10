Ucraina, sprint degli Usa sul maxi prestito a Kyiv (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Kyiv non aspettano altro, perché quei soldi possono fare la differenza nella lotta dell’Ucraina contro l’invasore russo. Cinquanta miliardi di dollari promessi sotto il sole della Puglia lo scorso giugno, quando a Borgo Egnazia i Grandi della Terra trovarono l’accordo, tutto politico, sull’utilizzo dei fondi del Cremlino congelati sui conti europei, circa 190 miliardi, per finanziare la resistenza e la liberazione dell’Ucraina. Certo, non soldi gratis, dal momento che si tratta di un prestito. Tutto ruota intorno ai profitti generati dagli asset sotto sequestro, che potrebbero generare dai 3,5 ai 5 miliardi all’anno. Risorse che andrebbero a coprire il pagamento dei bond emessi appositamente e tramite i quali raccogliere la liquidità necessaria ad arrivare alla somma oggetto del rimborso del prestito concesso dal G7. Formiche.net - Ucraina, sprint degli Usa sul maxi prestito a Kyiv Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anon aspettano altro, perché quei soldi possono fare la differenza nella lotta dell’contro l’invasore russo. Cinquanta miliardi di dollari promessi sotto il sole della Puglia lo scorso giugno, quando a Borgo Egnazia i Grandi della Terra trovarono l’accordo, tutto politico, sull’utilizzo dei fondi del Cremlino congelati sui conti europei, circa 190 miliardi, per finanziare la resistenza e la liberazione dell’. Certo, non soldi gratis, dal momento che si tratta di un. Tutto ruota intorno ai profitti generati dagli asset sotto sequestro, che potrebbero generare dai 3,5 ai 5 miliardi all’anno. Risorse che andrebbero a coprire il pagamento dei bond emessi appositamente e tramite i quali raccogliere la liquidità necessaria ad arrivare alla somma oggetto del rimborso delconcesso dal G7.

