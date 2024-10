Tragedia a Napoli: 15enne ucciso a colpi di pistola in Corso Umberto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovane vittima di un agguato in pieno centro: la Polizia di Stato indaga sulle dinamiche del delitto Napoli, 24 ottobre 2024 – La città partenopea è stata sconvolta da un terribile episodio di violenza avvenuto la scorsa notte in Corso Umberto. Un ragazzo di 15 anni è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola in circostanze ancora da chiarire. Il giovane, vittima di quello che sembra essere stato un agguato, è morto sul colpo. Immediatamente dopo la sparatoria, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per avviare le indagini. La Squadra Mobile sta attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili. Secondo le prime informazioni, un altro minore, rimasto lievemente ferito, potrebbe essere coinvolto nella vicenda. Puntomagazine.it - Tragedia a Napoli: 15enne ucciso a colpi di pistola in Corso Umberto Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giovane vittima di un agguato in pieno centro: la Polizia di Stato indaga sulle dinamiche del delitto, 24 ottobre 2024 – La città partenopea è stata sconvolta da un terribile episodio di violenza avvenuto la scorsa notte in. Un ragazzo di 15 anni è stato brutalmentediin circostanze ancora da chiarire. Il giovane, vittima di quello che sembra essere stato un agguato, è morto sul colpo. Immediatamente dopo la sparatoria, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per avviare le indagini. La Squadra Mobile sta attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili. Secondo le prime informazioni, un altro minore, rimasto lievemente ferito, potrebbe essere coinvolto nella vicenda.

