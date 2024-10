Lortica.it - Tradire: la frattura invisibile della fiducia

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tradimento è una parola che porta con sé il pesodelusione e. Non si limita alla dimensionecoppia, ma si insinua in ogni rapporto umano, lasciando cicatrici visibili e invisibili.significa rompere un patto, implicito o esplicito, e ogni volta che ciò accade, qualcosa dentro di noi si spezza. Nel contesto delle relazioni di coppia, il tradimento evoca immagini di segreti svelati, di promesse infrante, disgretolata. È un’esperienza che coinvolge profondamente chi lo subisce, creando un vuoto difficile da colmare. La sensazione di essere ingannati da chi si ama porta con sé un misto di rabbia, tristezza e smarrimento. Ma il tradimento non appartiene solo al regno dell’amore romantico. Anche l’amicizia può essere vittima di tradimento. Un confidente che viola la, che rivela un segreto intimo, lascia un dolore profondo.