Torna lo Street food fest: associazioni insieme per rievocare la festa dei morti (Di giovedì 24 ottobre 2024) La cooperativa Agorà, l’ associazione Antiche tradizioni e il museo diffuso dei 5 sensi, rinnoveranno l’antica tradizione della festa dei morti con un’edizione speciale dello "Street food fest", che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre 2024.Le strade della città si riempiranno dei profumi Agrigentonotizie.it - Torna lo Street food fest: associazioni insieme per rievocare la festa dei morti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La cooperativa Agorà, l’ associazione Antiche tradizioni e il museo diffuso dei 5 sensi, rinnoveranno l’antica tradizione dellaa deicon un’edizione speciale dello "", che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre 2024.Le strade della città si riempiranno dei profumi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Street food - bancarelle e pony : festa di San Martino a Bellusco - Street food, bancarelle, artisti di strada e pony per il battesimo della sella. A Bellusco domenica 10 novembre appuntamento con la festa di San Martino. Stand presenti dalle 8 alle 19 per una giornata di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. (Monzatoday.it)

Messina Street food : la festa del cibo da strada continua nel prossimo weekend - “Gira, anzi girava voce che… Il ‘Messina Street Food Fest’ torna anche la prossima settimana. È ufficiale: nel weekend di venerdi 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre il village del gusto sarà ancora operativo. Dopo lo stop di sabato, a causa dell’allerta meteo, piazza Cairoli ospiterà ancora... (Messinatoday.it)

200 pizze gratis in centro a Torino : 4Foodies fa festa per la “La Sporcacciona” - "Domenica 20 ottobre alle 17 da 4foodies ci sarà una festa epica". A lanciare così l'evento è "chiamami_bi", influencer torinese con 63mila follower. Il locale di via Maria Vittoria 37/D sfornerà 200 pizze e le regalerà gratis alle prime 200 persone che si presenteranno. L'idea è nata per... (Torinotoday.it)