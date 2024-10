Ternana verso il turnover. Abate e le tre sfide in 9 giorni (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ un undici rossoverde mai scontato, almeno in alcuni ruoli. Le scelte di Abate nelle recenti partite sembrano confermare che varie seconde linee possono sempre avere chance per una maglia da titolare. Il tecnico ripone dunque importanza assoluta al lavoro settimanale, rifinitura inclusa, anche con particolare riferimento all’aspetto mentale palesato dai singoli. Il terzo aspetto è che devono essere le avversarie a preoccuparsi delle caratteristiche e delle varie opzioni della Ternana, fermi restando inevitabili accorgimenti e scelte che i rossoverdi adottano di volta in volta. Dunque, c’è curiosità per vedere come saranno amministrate le risorse nelle tre gare in nove giorni. Un mese fa, in una simile fase di calendario, c’è stata la prima dimostrazione che Abate non esita a dare fiducia anche ai giovani, anche al di là del modulo. Sport.quotidiano.net - Ternana verso il turnover. Abate e le tre sfide in 9 giorni Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ un undici rossoverde mai scontato, almeno in alcuni ruoli. Le scelte dinelle recenti partite sembrano confermare che varie seconde linee possono sempre avere chance per una maglia da titolare. Il tecnico ripone dunque importanza assoluta al lavoro settimanale, rifinitura inclusa, anche con particolare riferimento all’aspetto mentale palesato dai singoli. Il terzo aspetto è che devono essere le avversarie a preoccuparsi delle caratteristiche e delle varie opzioni della, fermi restando inevitabili accorgimenti e scelte che i rossoverdi adottano di volta in volta. Dunque, c’è curiosità per vedere come saranno amministrate le risorse nelle tre gare in nove. Un mese fa, in una simile fase di calendario, c’è stata la prima dimostrazione chenon esita a dare fiducia anche ai giovani, anche al di là del modulo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torres-Ternana - Ignazio Abate in vista della trasferta : “Pronti a battagliare contro una squadra forte” - Trasferta di cartello per la Ternana, che domani sarà impegnata sul campo della Torres in un match di alta classifica. Alla vigilia dell’incontro, videomessaggio della società di via della Bardesca con l’allenatore Ignazio Abate a descrivere le insidie della trasferta di Sassari: “Domani sarà... (Ternitoday.it)

Ternana-Ascoli 3-1 - Ignazio Abate : “Vinta la partita approcciando con ferocia nella ripresa” - Una vittoria convincente maturata nella ripresa. La Ternana batte l’Ascoli e raggiunge la coppia Pescara/Entella al vertice della graduatoria. Ad indirizzare la contesa un guizzo di Cianci, dopo giocata di Curcio. Il trequartista trova il raddoppio prima del terzo gol di Mattheus. Al termine... (Today.it)

Il Rimini inciampa sul fattore campo. Al ’Neri’ poche gioie per i tifosi - Quattro punti raccolti in casa e nove in viaggio. Il fattore campo in questa prima parte di stagione per il Rimini non è di certo un ’fattore’. E se sin qui poteva essere derubricato come un ’semplice ... (ilrestodelcarlino.it)

Ternana, ora tre partite in nove giorni. E Abate recupera pedine importanti - ILpareggio di Sassari ha rallentato la marcia dei rossoverdi, ma tra le note positive ci sono il ritorno di Aloi e Tito ... (lanazione.it)

Torres Vs Ternana 1-1: le pagelle di PLP - Sassari. No, così no… Questo è un pareggio che brucia perché la Torres meritava la vittoria. Una partita giocata a senso unico. Il pallone sempre nei piedi dei giocatori della Torres e poi.. Un paregg ... (sassarinotizie.com)