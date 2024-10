Serie su Avetrana sospesa, il regista e il produttore: “C’è stato il pieno rispetto delle storie e delle persone” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Parlano Pippo Mezzapesa e Matteo Rovere all'indomani dell'annuncio della sospensione della Serie su Avetrana: "C'è stato il pieno rispetto delle storie che si vanno a raccontare e delle persone". Fanpage.it - Serie su Avetrana sospesa, il regista e il produttore: “C’è stato il pieno rispetto delle storie e delle persone” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Parlano Pippo Mezzapesa e Matteo Rovere all'indomani dell'annuncio della sospensione dellasu: "C'èilche si vanno a raccontare epersone".

