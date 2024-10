Rompipallone.it - Serie A, l’allenatore ha firmato il contratto: annuncio ufficiale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Ottobre 2024 17:51 di Alessandro Bastahaun nuovocon il club diA: poco fa è arrivato anche l’a sancire l’accordo La prima parte del campionato diA sta andando via piuttosto velocemente, e sta portando con sé ambizioni, gioie e anche qualche delusione. Ogni squadra sta coltivando uno stile un po’ diverso dall’altra, identificando anche una posizione ben precisa, ma soprattutto un progetto a cui tenere fede per il presente e per il futuro. Vale per tutte le big, ma anche per chi occupa la parte destra della classifica e vuole mantenere la categoria. È così che diversi allenatori sono già in bilico, altri hanno salutato, altri ancora potrebbero arrivare. Ma c’è anche chi ha intenzione di rispettare le premesse estive e non ha alcuna intenzione di cambiare.