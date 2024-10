Santalucia contro se stesso (e la logica) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe Santalucia ha detto in tv che il Governo dovrebbe tornare "a parlare con la magistratura nei termini di un doveroso rispetto nella comunicazione istituzionale del Paese" Ilgiornale.it - Santalucia contro se stesso (e la logica) Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppeha detto in tv che il Governo dovrebbe tornare "a parlare con la magistratura nei termini di un doveroso rispetto nella comunicazione istituzionale del Paese"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santalucia (Anm) abbassa il tiro sul nuovo scontro tra toghe e governo - Santalucia si è espresso anche in merito al contenuto delle mail circolate sulla piattaforma dell’Associazione nazionale magistrati, subito diventate un vero e proprio caso politico per i toni ultizzati e […] The post Santalucia (Anm) abbassa il tiro sul nuovo scontro tra toghe e governo appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)

Migranti : Santalucia (Anm) - 'mai contro le istituzioni - difendiamo nostra autonomia' - Le altre interpretazioni sono malevoli e maliziose. I magistrati non devono prendere ordini dal governo. Nel caso specifico il Tribunale di Roma ha dovuto attenersi a una sentenza della Corte di giustizia europea". C'è stata cioè una lettura maliziosa delle sue parole per fargli dire cose che in realtà non ha detto". (Liberoquotidiano.it)

Anm - Santalucia rassicura il governo e nega ostilità : “Scontro al massimo con istituzioni Ue” - . arebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, sia contro un'istituzione del Paese quale è il potere politico" ha dichiarato il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sostenendo che la magistratura non abbia fatto altro che applicare una direttiva proveniente. (Ildifforme.it)