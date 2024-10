Regalo al Comune rifiutato. Un altro no alla Ita Spa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un’area verde attrezzata di 25mila metri quadrati lungo l’Adda, dove svolgere attività sportiva o semplicemente trascorrere del tempo in mezzo alla natura, incontrare amici, coltivare l’orto, magari addestrare i propri amici a quattro zampe o beneficiare delle loro compagnia per sessioni di pet terapy. È la dote che Andrea Beri, amministratore delegato di Ita, Spa di trafilati e acciai da 130 dipendenti e oltre 90 milioni di euro di fatturato di Calolziocorte, vorrebbe donare tra Calolzio e Brivio a tutti i lecchesi e a quanti frequentano le sponde del fiume, vicino alla sua trafilerie. A caval donato non si guarda in bocca, eppure il cadeau, dal valore di mezzo milione di euro in terreni e lavori, sembra non piacere al sindaco briviese Federico Airoldi, senza il cui nulla osta il progetto, battezzato "We draw a green future" dalla carta non può essere tradotto in realtà. Ilgiorno.it - Regalo al Comune rifiutato. Un altro no alla Ita Spa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un’area verde attrezzata di 25mila metri quadrati lungo l’Adda, dove svolgere attività sportiva o semplicemente trascorrere del tempo in mezzonatura, incontrare amici, coltivare l’orto, magari addestrare i propri amici a quattro zampe o beneficiare delle loro compagnia per sessioni di pet terapy. È la dote che Andrea Beri, amministratore delegato di Ita, Spa di trafilati e acciai da 130 dipendenti e oltre 90 milioni di euro di fatturato di Calolziocorte, vorrebbe donare tra Calolzio e Brivio a tutti i lecchesi e a quanti frequentano le sponde del fiume, vicinosua trafilerie. A caval donato non si guarda in bocca, eppure il cadeau, dal valore di mezzo milione di euro in terreni e lavori, sembra non piacere al sindaco briviese Federico Airoldi, senza il cui nulla osta il progetto, battezzato "We draw a green future" dcarta non può essere tradotto in realtà.

