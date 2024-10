Quando combatte Mike Tyson contro Jake Paul? Data, programma, orario: novità assoluta per tv e streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) Myke Tyson tornerà sul ring a 58 anni, dando vita a uno degli show sportivi più attesi di quest’anno. La grande icona del pugilato affronterà Jake Paul allo Stadio AT&T di Arlington (Texas, USA) nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre: sarà un incontro di esibizione sulla durata delle otto riprese da due minuti ciascuna, ma il fascino immortale di Iron Mike contribuirà a rendere la serata appassionante e avvincente. Il pluri Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà i guantoni con il noto influencer e youtuber, che ormai da quattro anni si è dedicato alla nobile arte facendo leva sulla sua celebrità per organizzare eventi caratterizzati da un interessante gettito economico. L’incontro era originariamente previsto per il 20 luglio, ma saltò a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Tyson (riacutizzazione dell’ulcera durante un volo). Oasport.it - Quando combatte Mike Tyson contro Jake Paul? Data, programma, orario: novità assoluta per tv e streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Myketornerà sul ring a 58 anni, dando vita a uno degli show sportivi più attesi di quest’anno. La grande icona del pugilato affronteràallo Stadio AT&T di Arlington (Texas, USA) nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre: sarà un indi esibizione sulla durata delle otto riprese da due minuti ciascuna, ma il fascino immortale di Ironcontribuirà a rendere la serata appassionante e avvincente. Il pluri Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà i guantoni con il noto influencer e youtuber, che ormai da quattro anni si è dedicato alla nobile arte facendo leva sulla sua celebrità per organizzare eventi caratterizzati da un interessante gettito economico. L’inera originariamente previsto per il 20 luglio, ma saltò a causa delle condizioni fisiche non ottimali di(riacutizzazione dell’ulcera durante un volo).

