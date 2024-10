Oroscopo Novembre | Bilancia

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Sei indecisa su cosa mettere per la sera del trentuno? Vuoi essere comunque elegante senza rinunciare al trucco dark e ai veli neri? Tu sei l’eleganza! Qualunque sia il tuo costume sarà sicuramente il più bello della festa, anzi, sai cosa ti dico? preparati anche un cambio d’abito, così potrai assecondare anche la tua natura un po’ indecisa! La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) dal giorno cinque sarai inebriata dal transito di Marte in Leone; attenti a non perdervi nella Savana! Per la seconda decade (dal 11° al 20° grado del segno) il favore di Giove che torna in moto retrogrado fino al 17° dei Gemelli, darà grosse soddisfazioni. Potreste realizzare tutti i vostri desideri.