Omicidio Scazzi, serie Avetrana rinviata: società contro decisione Tribunale (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, la serie tv sull’Omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. Groenlandia e Disney confermano infatti che “per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ è rinviato. Le parti – spiegano le società – non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”. Lo stop alla serie tv è arrivato ieri dal Tribunale civile di Taranto che ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di Avetrana, teso a bloccare la serie televisiva dedicata al delitto della 15enne, avvenuto il 26 agosto del 2010 nella cittadina jonica. La trasmissione della prima puntata era prevista venerdì 25 ottobre sulla piattaforma streaming Disney Plus. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘– Qui non è Hollywood’, latv sull’di Sarah, è stata. Groenlandia e Disney confermano infatti che “per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti daldi Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata ‘– Qui non è Hollywood’ è rinviato. Le parti – spiegano le– non concordano con ladele faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”. Lo stop allatv è arrivato ieri dalcivile di Taranto che ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di, teso a bloccare latelevisiva dedicata al delitto della 15enne, avvenuto il 26 agosto del 2010 nella cittadina jonica. La trasmissione della prima puntata era prevista venerdì 25 ottobre sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop alla serie Avetrana sul delitto di Sarah Scazzi : arriva la replica di Disney - 'Avetrana - Qui non è Hollywood', la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. La società di produzione Groenlandia e Disney confermano che "per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie... (Today.it)

Cosa sta succedendo attorno alla serie di Disney+ sul delitto di Sarah Scazzi - "Avetrana - Qui non è Hollywood" - bloccata da un tribunale - Anch’io ero affascinata dal vedere in tv Avetrana, gli uliveti, le campagne dell’infanzia. Antonio Iazzi ha presentato un “ricorso cautelare d’urgenza” al Tribunale di Taranto per fermare la messa in onda della serie e chiedere la rettifica del titolo. Vanessa Scalera, irriconoscibile, nei panni di Cosima in “Avetrana – Qui non è Hollywood” (foto ufficio stampa) Il cast e i personaggi di “Avetrana –Qui non è Hollywood” La somiglianza degli attori del cast con i veri protagonisti della vicenda è incredibile. (Amica.it)

Mister Movie | Il Comunicato di Disney+ che sospende Avetrana - la serie tv su Sarah Scazzi - Comunicazione ufficiale di Disney+ su Avetrana Disney+ ha rilasciato un commento ufficiale sui social media, affermando: “Ci dispiace comunicare che il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood su Disney+ è stato rinviato. La serie, che si preannunciava come un’opera interessante e attesa, si trova ora in una fase di incertezza che potrebbe influenzare la sua visibilità e il suo successo. (Mistermovie.it)