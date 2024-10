Nuovo stadio, un disastro quasi evitato (forse) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 10 luglio 2019 Milan e Inter consegnarono al sindaco Beppe Sala lo studio di fattibilità del Nuovo stadio, da costruire nella zona dei parcheggi accanto al Meazza, previa la sua demolizione. Il 23 ottobre 2024 un incontro a Roma tra ministri della Cultura e dello Sport, sindaco di Milano, Sovrintendenza e vertici delle società ha (quasi) raggiunto l’accordo per costruire in quel sito il Nuovo stadio, con annesso progetti edilizi e funzionali esterni e mantenimento di un moncherino “rifunzionalizzato” del secondo anello del vecchio stadio. Più di cinque anni buttati nel nulla per tornare al primo progetto: evidentemente non era così sballato. Ilfoglio.it - Nuovo stadio, un disastro quasi evitato (forse) Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 10 luglio 2019 Milan e Inter consegnarono al sindaco Beppe Sala lo studio di fattibilità del, da costruire nella zona dei parcheggi accanto al Meazza, previa la sua demolizione. Il 23 ottobre 2024 un incontro a Roma tra ministri della Cultura e dello Sport, sindaco di Milano, Sovrintendenza e vertici delle società ha () raggiunto l’accordo per costruire in quel sito il, con annesso progetti edilizi e funzionali esterni e mantenimento di un moncherino “rifunzionalizzato” del secondo anello del vecchio. Più di cinque anni buttati nel nulla per tornare al primo progetto: evidentemente non era così sballato.

