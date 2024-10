Quotidiano.net - Nuova tegola sulla Cultura. Se ne va il capo di gabinetto: "Sgradevoli attacchi personali"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalla "barbarie" alla "mostrificazione", passando per alcune chat interne di Fratelli d’Italia che prima, ribollendo di epiteti omofobi di spregio verso l’ormai exdidel ministero della, Francesco Spano, ne provocano di fatto le dimissioni e terremotano ancora non solo il dicastero che fu di Gennaro Sangiuliano ma anche il partito di Giorgia Meloni. Fino a quando, a sera, arriva la premier a gettare acqua sul fuoco: "Non me ne sono occupata, ma il conflitto d’interesse di Spano risale ai tempi di Giovanna Melandri al Maxxi".