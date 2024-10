Nunez mantiene l’avvio perfetto dei Reds

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 23:01:59 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La partita inizia con ritmi serrati, con entrambe le squadre che dimostrano grande intenti offensivi. Il Lipsia ha iniziato brillantemente e ha avuto una prima occasione al secondo minuto quando Amadou Haidara ha vinto la palla in alto sul campo e l’ha pareggiata per Xavi Simons. Tuttavia, il primo tiro del nazionale olandese finisce sopra la traversa. Qualche istante dopo, il Lipsia si è avvicinato nuovamente con Benjamin Sesko, il cui colpo di testa è stato comodamente parato da Kelleher. Nonostante la pressione iniziale del Lipsia, è stato il Liverpool a segnare per primo al 27?. Salah, che era stato una minaccia costante sulla fascia destra, ha fornito l’assist.