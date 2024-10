Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni con un solo colpo alla schiena. Cos’è successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio di violenza ha sconvolto Napoli la scorsa notte. Emanuele Tufano, un ragazzo di soli 15 anni, incensurato, è stato ucciso durante una sparatoria. Il fatto è avvenuto intorno alle due di notte su corso Umberto, all’angolo con via Mercato, nel pieno centro cittadino. Che cosa è successo Un solo proiettile ha colpito Tufano alle spalle mentre tentava di scappare. La tragedia si è consumata in corso Umberto I, pieno centro città. Con lui c’erano due amici, di 14 e 17 anni, che sono finiti in ospedale dopo essere stati feriti. La situazione potrebbe essere nata da una lite, forse un appuntamento per risolvere una questione. La discussione è poi degenerata fino a trasformarsi in un inseguimento. Emanuele, incensurato, studiava e lavorava in un’officina meccanica nel quartiere Sanità, dove la sua famiglia gestisce una trattoria. Thesocialpost.it - Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni con un solo colpo alla schiena. Cos’è successo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio di violenza ha sconvoltola scorsa notte., un ragazzo di soli 15, incensurato, è statodurante una sparatoria. Il fatto è avvenuto intorno alle due di notte su corso Umberto, all’angolo con via Mercato, nel pieno centro cittadino. Che cosa èUnproiettile ha colpitoalle spalle mentre tentava di scappare. La tragedia si è consumata in corso Umberto I, pieno centro città. Con lui c’erano due amici, di 14 e 17, che sono finiti in ospedale dopo essere stati feriti. La situazione potrebbe essere nata da una lite, forse un appuntamento per risolvere una questione. La discussione è poi degenerata fino a trasformarsi in un inseguimento., incensurato, studiava e lavorava in un’officina meccanica nel quartiere Sanità, dove la sua famiglia gestisce una trattoria.

Omicidio 15enne a Napoli - la lettera della prof di Emanuele : “Abbiamo perso tutti” - . Anche una delle professoresse di Emanuele Tufano si unisce al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del 15enne, ucciso durante una sparatoria al corso Umberto a Napoli la scorsa notte. La docente ha voluto esprimere il suo cordoglio in un post pubblico, riprendendo la notizia e condividendo il proprio dolore. (Teleclubitalia.it)

Emanuele Tufano - chi era il 15enne ucciso per strada a Napoli durante una sparatoria - Quindi non era un semplice ‘quindicenne’ ma un figlio di questa città che ancora una volta si è dimostrata ‘croce e delizia’. Aveva una famiglia, aveva amici, aveva interessi ma soprattutto sogni, sogni spezzati in una notte di ottobre. Oggi sento ancora più forte il peso del lavoro che faccio… Fuori piove ed io mi sento morire. (News.robadadonne.it)

Napoli - sparatoria in corso Umberto : Emanuele ucciso a 15 anni. Altri due feriti gravi - Dramma questa a notte a Napoli, dove a Corso Umberto, in pieno centro, un 15enne del Rione Sanità, Emanuele Tufano, è morto nel corso di una sparatoria. Due i feriti Emanuele, incensurato, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con altri giovanissimi. Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. (Teleclubitalia.it)