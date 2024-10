Mondiali di Lotta Under 23, Aurora Russo fa il quinto posto nei 59 kg (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tirana, 24 ottobre 2024 – Aurora Russo fa il quinto posto ai Mondiali di Lotta Under 23. A Tirana, l’Azzurra scende nella finale per il terzo posto nei 59 kg e nella Lotta femminile. Il racconto della gara e il programma di domani – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Dopo l’ottimo percorso di ieri, oggi Aurora se l’è vista con Hong Liang, atleta rappresentante Hong Kong, per la medaglia di bronzo. Il risultato di 6-1 ha dato però ragione all’avversaria. Le ultime due azzurre ad esordire in questi Campionati Mondiali sono state Laura Godino, categoria 65 kg, e Vincenza Amendola, categoria 72 kg. Entrambe hanno purtroppo perso al primo turno di gara, rispettivamente contro l’indiana Shiksha Shiksha 12-0 e contro la cinese Yufei Gao 5-0. È poi sfumata anche la possibilità del ripescaggio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tirana, 24 ottobre 2024 –fa ilaidi23. A Tirana, l’Azzurra scende nella finale per il terzonei 59 kg e nellafemminile. Il racconto della gara e il programma di domani – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Dopo l’ottimo percorso di ieri, oggise l’è vista con Hong Liang, atleta rappresentante Hong Kong, per la medaglia di bronzo. Il risultato di 6-1 ha dato però ragione all’avversaria. Le ultime due azzurre ad esordire in questi Campionatisono state Laura Godino, categoria 65 kg, e Vincenza Amendola, categoria 72 kg. Entrambe hanno purtroppo perso al primo turno di gara, rispettivamente contro l’indiana Shiksha Shiksha 12-0 e contro la cinese Yufei Gao 5-0. È poi sfumata anche la possibilità del ripescaggio.

