Migranti giudice Albano minacciata di morte

(Di gioved√¨ 24 ottobre 2024) Silvia, uno dei sei giudici della Sezione specializzata sui Diritti della Persona ed Immigrazione del Tribunale di Roma che hanno pronunciato i provvedimenti sui trattenimenti in Albania, ha ricevuto gravi minacce di. Lo conferma l‚Äôassociazione Magistratura Democratica spiegando che per questo motivo‚Äúha presentato oggi un‚Äôarticolata denuncia alla Procura della Repubblica di Roma‚ÄĚ. In un comunicato Magistratura democratica, di cui Silvia√® presidente dal novembre 2023, scrive che ‚Äúla campagna di discredito che √® stata scatenata contro i magistrati romani e in particolare contro Silviaha contribuito a costruire un clima di contrapposizione, di odio, trasceso in gravi minacce alla sua incolumit√† e alla sua vita‚ÄĚ.