Meteo, allarme piogge: rischio maltempo sull'Italia nei prossimi giorni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma - In arrivointense al Centro-Nord, temporaneo miglioramento al Sud, ma la stabilità sarà breve: weekend di Ognissanti instabile. Secondo le ultime previsionirologiche, una circolazione ciclonica isolata tra Francia e Penisola Iberica sarà responsabile di un progressivo peggioramento del tempo in Italia nei. A causa del fenomeno noto come cut-off, che separa una depressione atlantica in una goccia fredda d’alta quota, ilinteresserà il Centro-Nord durante il weekend, con un peggioramento che potrebbe prolungarsi anche all'inizio della prossima settimana.intense sono previste su alcune aree, mentre il Sud potrebbe vivere una situazione più stabile, ma non per molto.