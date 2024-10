Max Pezzali E Maria De Filippi: Lo Strano Aneddoto Sulla Loro Amicizia! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Max Pezzali e Maria De Filippi: un’Amicizia che nasce tra rose e musica. Scopri perchè Max Pezzali e Maria De Filippi si conoscono fin da ragazzini! Max Pezzali e Maria De Filippi condividono un legame che va molto più in là del semplice mondo dello spettacolo. Non si tratta solo di collaborazioni professionali o di stima reciproca tra due figure di spicco della cultura pop italiana. La Loro Amicizia risale alla giovinezza, a un periodo in cui il futuro leader degli 883 e la futura regina della televisione italiana vivevano a Pavia. Una parte particolare e curiosa di questa storia è il ruolo che Max Pezzali aveva nel consegnare rose a Maria De Filippi da parte di Maurizio Costanzo, in un periodo in cui quest’ultimo cercava di conquistare il cuore della donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Uominiedonnenews.it - Max Pezzali E Maria De Filippi: Lo Strano Aneddoto Sulla Loro Amicizia! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) MaxDe: un’che nasce tra rose e musica. Scopri perchè MaxDesi conoscono fin da ragazzini! MaxDecondividono un legame che va molto più in là del semplice mondo dello spettacolo. Non si tratta solo di collaborazioni professionali o di stima reciproca tra due figure di spicco della cultura pop italiana. Larisale alla giovinezza, a un periodo in cui il futuro leader degli 883 e la futura regina della televisione italiana vivevano a Pavia. Una parte particolare e curiosa di questa storia è il ruolo che Maxaveva nel consegnare rose aDeda parte di Maurizio Costanzo, in un periodo in cui quest’ultimo cercava di conquistare il cuore della donna che sarebbe poi diventata sua moglie.

