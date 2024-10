Mancini lascia la nazionale saudita: finisce l'avventura araba dell'ex ct dell'Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'allenatore lascia l'incarico dopo 18 partite, di cui sette vinte e sei perse. Un risultato sotto le aspettative Ilgiornale.it - Mancini lascia la nazionale saudita: finisce l'avventura araba dell'ex ct dell'Italia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'allenatorel'incarico dopo 18 partite, di cui sette vinte e sei perse. Un risultato sotto le aspettative

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Eliud Kipchoge: la sua voglia di continuare a correre per “raccontare una nuova storia” – Esclusiva - Eliud Kipchoge si sta lasciando andare a tutte le emozioni come la delusione ... Ma Kipchoge ha detto chiaramente che non si trattava dell'addio definitivo alla corsa agonistica, una carriera iniziata ... (olympics.com)

Perché il caso Spano è importante: le dimissioni, la transizione di Fratelli d'Italia e la polemica, punto per punto - Il caso Spano va oltre il caso Sangiuliano, racconta la transizione di Fratelli d'Italia da gruppuscolo nostalgico a primo partito italiano, che non lascia indietro niente e nessuno ... (corriere.it)

Il far west in centro: vetrine e auto crivellate di proiettili: l'omicidio del 15enne a Napoli - In pieno centro esplosi numerosi colpi lungo un tratto di strada lungo 200 metri. Il teatro dell'omicidio lascia pensare a un inseguimento Il teatro della sparatoria nella quale stanotte a Napoli è ... (rainews.it)

Un fratello ha diritto alla legittima? - In caso di decesso di una persona, chi sono gli eredi? I fratelli hanno diritto a una quota dell’eredità ? Facciamo chiarezza sui diritti successori dei fratelli. (laleggepertutti.it)

Militare trovato morto nel lago di Bolsena: disperso durante un’esercitazione di salvataggio - Il corpo di Francesco Aiello – militare del reparto di aviazione dell’Esercito – è stato ritrovato senza vita alle prime ore dell’alba di mercoledì nelle acque del lago di Bolsena, nel Lazio. Risultav ... (ilfattoquotidiano.it)