Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin ha realmente tagliato un albero danneggiando la proprietà

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La famiglia che ha messo a disposizione la propria casa per le riprese di, hol'ha svelato di aver scoperto un danno in giardino durante la première.haundurante le riprese dihol', e a rivelarlo sono stati i proprietari della casa dove è stato girato il film. La commedia natalizia cult degli anni '90 ha infatti causato non pochi problemi a chi ha permesso alla produzione di usare la propria residenza. Una scena molto realistica conNel film, hol', si assiste a quello che Kevin MCCallister, il protagonista interpretato da, fa dopo essere rimasto da solo quando la sua famiglia lo "dimentica" a casa e parte senza di lui per