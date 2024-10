Maltempo in Toscana, nubifragio si abbatte sul Grossetano. Il governatore Giani: “Massima prudenza” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'intensa fase di Maltempo nelle scorse ore ha interessato la Toscana, dove si sono verificati allagamenti e frane. Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona sud della provincia di Grosseto; interventi dei Vigili del fuoco anche nel Pisano. Domani, venerdì 25 ottobre, persiste l'allerta arancione. Il governatore Giani: "Manteniamo la massima prudenza". Fanpage.it - Maltempo in Toscana, nubifragio si abbatte sul Grossetano. Il governatore Giani: “Massima prudenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'intensa fase dinelle scorse ore ha interessato la, dove si sono verificati allagamenti e frane. Un violentosi è abbattuto nella zona sud della provincia di Grosseto; interventi dei Vigili del fuoco anche nel Pisano. Domani, venerdì 25 ottobre, persiste l'allerta arancione. Il: "Manteniamo la massima prudenza".

