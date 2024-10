Lotta allo spaccio, 54enne trovato con oltre un etto di cocaina (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri impegnati a tutto campo nella Lotta al traffico e al consumo di droga sul territorio. I militari dell’Arma di Porto Sant’ Elpidio hanno tratto in arresto un 54enne del posto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando ben 130 grammi di cocaina. I carabinieri, nell’ambito del costante controllo del territorio, hanno individuato e monitorato un’attività sospetta di spaccio nella zona di via Roma, sempre a Porto Sant’Elpidio, riuscendo alla fine a sorprendere il pusher. Il 54enne, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato dai militari dell’arma mentre stava cedendo un involucro al conducente di un’utilitaria, poi identificato in un residente del luogo, italiano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando i due. Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio, 54enne trovato con oltre un etto di cocaina Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri impegnati a tutto campo nellaal traffico e al consumo di droga sul territorio. I militari dell’Arma di Porto Sant’ Elpidio hanno tratto in arresto undel posto per detenzione di stupefacente ai fini di, sequestrando ben 130 grammi di. I carabinieri, nell’ambito del costante controllo del territorio, hanno individuato e monitorato un’attività sospetta dinella zona di via Roma, sempre a Porto Sant’Elpidio, riuscendo alla fine a sorprendere il pusher. Il, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dellodi sostanze stupefacenti, è stato notato dai militari dell’arma mentre stava cedendo un involucro al conducente di un’utilitaria, poi identificato in un residente del luogo, italiano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando i due.

