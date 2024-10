Liberoquotidiano.it - Lo spettro dell'elezione sospesa: ansia negli Usa, cosa può accadere il giorno del voto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Manca sempre meno aldecisivo per le elezioni presidenziali di Usa 2024. Ma, stando agli ultimi sondaggi, potremmo dover attendere molto tempo per scoprirne l'esito. Nonostante il numero degli elettori indecisi stia diminuendo sempre di più, i due candidati sono in perfetta parità. Sia Donald Trump sia Kamala Harris si aggirano attorno al 47% dei consensi. In questo caso saranno decisivi i cosiddetti "swings states". Ma non sono da escludere eventuali sorprese'ultimo minuto. Si profila infatti uno scenario molto simile a quello del 2000, ovvero lo". Se i due candidati dovessero rimanere in perfetta parità, potrebbe non bastare la lunga notte'election day per determinare il vincitore.