Livorno, sequestrati 230mila euro all'ex presidente dell'ordine degli architetti (Di giovedì 24 ottobre 2024) La guardia di finanza, dando esecuzione a un provvedimento del tribunale, ha sequestrato preventivamente 237.681 euro all'ex presidente dell'ordine degli architetti di Livorno, Daniele Menichini, quali profitti dei reati di truffa, peculato e malversazione ai danni dello stesso ordine.

