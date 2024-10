Life Sciences, 75% giovani italiani sottovaluta ruolo biotech (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – In Italia il 74% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni sottostima il ruolo delle biotecnologie in ambito Life Sciences, e l'80% sottovaluta la quota di investimenti in ricerca da parte del biotech, sebbene la maggior parte degli intervistati abbia sentito parlare di biotecnologie, specialmente in ambito salute. L'articolo Life Sciences, 75% giovani italiani sottovaluta ruolo biotech proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – In Italia il 74% deidi età compresa tra i 18 e i 35 anni sottostima ildelle biotecnologie in ambito, e l'80%la quota di investimenti in ricerca da parte del, sebbene la maggior parte degli intervistati abbia sentito parlare di biotecnologie, specialmente in ambito salute. L'articolo, 75%proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

