La via dimenticata. Incubo di fango e buche E ora arriva l'Anas

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La pioggia incessante di queste settimane ha aggravato ulteriormente la situazione di Strada Villanova e gli abitanti ora attendono che dopo le decine di promesse, si passi ai fatti. La Nazione si occupa di questo caso da quasi due anni: in mezzo c’è stata una campagna elettorale con promesse di tutti i tipi, ma la situazione non è cambiata. Anche perché chi transita da quelle parti rischia di finire in una scarpata un giorno sì e l’altro pure. Ma da allora è successo poco o niente, anzi per paradosso la situazione con la pioggia di questi giorni è pure peggiorata e i rischi per chi passa da quelle parti aumentati a dismisura. La strada in questione è al confine del territorio comunale: metà è infatti su Perugia, l’altra metà in quello di Marsciano. Si tratta di due chilometri o poco più per i quali gli abitanti e non solo - attendono interventi da anni.